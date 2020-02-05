Илья Самсонов: «Для меня личная статистика не имеет значения»

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов рассказал, как относится к своей статистике. В дебютном сезоне он провел 21 матч, в которых пропустил 44 шайбы. Его коэффициент надежности составляет 92,3.

— Нет, я не видел своей личной статистики, — цитирует Самсонова The Hockey News. — Но сказали мои партнеры по команде. Для меня это не имеет значения. В восторге буду после сезона. Прямо сейчас, думаю, одни и те же эмоции как после побед, так и поражений.