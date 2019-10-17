Илья Михеев: «Видел, как Хартли ел борщ в мою честь. Мы с ним списываемся»
Форвард «Торонто» Илья Михеев в интервью для русскоязычного сайта НХЛ подчеркнул, что следит за результатами своей бывшей команды «Авангарда» и общается с главным тренером омичей Бобом Хартли.
— Вы ожидали, что фраза про суп станет вашей визитной карточкой в «Торонто»?
— Если честно, то нет. Просто так получилось. Так ведь не угадаешь, какая фраза уйдет в народ. То, что мне в клубе подарили суп на день рождения? Такое фото было в Twitter, но это просто смешная картинка. Сам борщ не дарили.
— А вы пробовали супы в русских ресторанах Торонто?
— Сейчас я больше кушаю дома. Мне девушка готовит. Дома ем суп.
— Видели, как Хартли вам передал привет в Twitter «Авангарда»?
— То, что он сидел за столом и ел борщ в мою честь? Да-да, прикольно. Бывает, мы с Бобом списываемся. Просто как друзья, поддержать друг друга. Я смотрю за результатами родного клуба. У меня там играет много близких и друзей. Но сами матчи не смотрю.
В 8 матчах регулярного чемпионата НХЛ 25-летний россиянин набрал 6 (3+3) очков.
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https://www.nhl.com/ru/news/breaking-the-ice-with-ilya-mikheev/c-310189720