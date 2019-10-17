Илья Михеев: «Видел, как Хартли ел борщ в мою честь. Мы с ним списываемся»

Форвард «Торонто» Илья Михеев в интервью для русскоязычного сайта НХЛ подчеркнул, что следит за результатами своей бывшей команды «Авангарда» и общается с главным тренером омичей Бобом Хартли.

— Вы ожидали, что фраза про суп станет вашей визитной карточкой в «Торонто»?

— Если честно, то нет. Просто так получилось. Так ведь не угадаешь, какая фраза уйдет в народ. То, что мне в клубе подарили суп на день рождения? Такое фото было в Twitter, но это просто смешная картинка. Сам борщ не дарили.

— А вы пробовали супы в русских ресторанах Торонто?

— Сейчас я больше кушаю дома. Мне девушка готовит. Дома ем суп.

— Видели, как Хартли вам передал привет в Twitter «Авангарда»?

— То, что он сидел за столом и ел борщ в мою честь? Да-да, прикольно. Бывает, мы с Бобом списываемся. Просто как друзья, поддержать друг друга. Я смотрю за результатами родного клуба. У меня там играет много близких и друзей. Но сами матчи не смотрю.

В 8 матчах регулярного чемпионата НХЛ 25-летний россиянин набрал 6 (3+3) очков.

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