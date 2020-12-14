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Илья Михеев снялся в рекламе супа

14 декабря 2020, 17:40
Илья Михеев. Фото Twitter
Илья Михеев. Фото Twitter
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Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев снялся в канадской рекламе. Он стал лицом производителя супов быстрого приготовления.

Экс-нападающий «Авангарда» покорил североамериканских журналистов и болельщиков интервью, в котором задался вопросом, почему в Канаде не едят суп.

После этого товарищи по команде и фанаты «Торонто» моментально придумали для Михеева прозвище Souperman («СУПермен», от английского soup), а пресс-служба канадского клуба с юмором поздравила нападающего с днём рождения, опубликовав на своей странице в твиттере картинку с банкой борща, на которой изображен сам Илья.

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