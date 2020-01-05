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Илья Ковальчук: «Томпсон рассказал мне многое о «Монреале»

5 января 2020, 10:40

Новичок «Монреаля» Илья Ковальчук признался, что Нэйт Томпсон помог ему перебраться в «Канадиенс». Ранее они вместе играли за «Лос-Анджелес».

— Нэйт — великий человек. Он один из первых, кто мне позвонил, и, очевидно, у нас прекрасные отношения, — цитирует пресс-служба Ковальчука. — Он один из лидеров здесь, и он рассказал мне много хорошего о раздевалке, команде и тренерском штабе.

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