Илья Ковальчук: «Томпсон рассказал мне многое о «Монреале»

Новичок «Монреаля» Илья Ковальчук признался, что Нэйт Томпсон помог ему перебраться в «Канадиенс». Ранее они вместе играли за «Лос-Анджелес».

— Нэйт — великий человек. Он один из первых, кто мне позвонил, и, очевидно, у нас прекрасные отношения, — цитирует пресс-служба Ковальчука. — Он один из лидеров здесь, и он рассказал мне много хорошего о раздевалке, команде и тренерском штабе.