Илья Ковальчук: "Когда Гусь сравнял счет, я щипал себя, думал, что сплю"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук в интервью "СЭ" рассказал, с чем у него ассоциируется Олимпиада-2018. Тогда сборная России выиграла золотые медали.

– Когда при вас произносят слово "Пхенчхан", какова первая ассоциация? – спрашиваю Ковальчука.

– Гол Никиты Гусева за 55 секунд до конца основного времени. Когда проигрывали 2:3, мурашки бежали по коже от того, что можем не довести до конца то дело, к которому идем. Когда сравняли счет, появилась уже полная уверенность, что выиграем.

И еще один момент – когда прилетели в Москву и увидели огромное количество людей в аэропорту. Тогда тоже побежали мурашки. Только уже совсем другие.

– Что вы сказали себе в ту секунду, когда при 2:3 за две минуты до сирены удалили Сергея Калинина?

– Ничего не говорил. Все как в тумане было эти последние две минуты. И когда Гусь забил этот гол, я щипал себя, думал, что сплю. Не понимал, что происходит. Так что на удаление даже внимание не обратил, честно! Это сейчас, когда пересматриваю моменты той игры, складываю все в единое целое. Вижу, например, что у меня было пять или шесть хороших моментов. Когда проходит время, совсем по-другому смотришь на игру. (Игорь Рабинер)

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