Илья Ковальчук: «Дело не в деньгах. Я хочу играть»

Новичок «Монреаля» Илья Ковальчук признался, что выбрал клуб не ради денег. Также он добавил, что дети его поддержали.

— Речь идет не о деньгах или о чем-либо подобном. Я хочу играть в хоккей, это мое любимое занятие, — заявил Ковальчук. — Мои дети спросили меня, идет ли здесь снег. Я сказал «Да», и они ответили: «Мы хотим с тобой».

Накануне Ковальчук подписал контракт с «Монреалем» до конца сезона. Зарплата игрока составит 700 тысяч долларов. К тому же договор носит двусторонний характер. Если Ковальчук будет отправлен в АХЛ, то его зарплата уменьшится до 70 тысяч.