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Илья Ковальчук: «Было бы неплохо остаться в «Монреале»

02:34
Илья Ковальчук. Фото nhl.com
Илья Ковальчук. Фото nhl.com
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Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук признался, что хотел бы остаться в клубе. Этой зимой он подписал контракт с «Канадиенс» до конца сезона.

— Мне здесь все нравится, — цитирует La Presse Ковальчука. — Эта команда особенная. Было бы неплохо остаться. Давайте поговорим об этом через две недели. Важно бороться. Это единственное, что у меня на уме. Наша команда может играть намного лучше, чем сейчас. Моя работа — играть.

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