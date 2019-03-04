Илья Брызгалов: "Вы знаете, какие у нас плохие дороги в США?"

Бывший вратарь НХЛ Илья Брызгалов в интервью "СЭ" поделился мнением о жизни в России.

– Есть мнение, что в России все будет хорошо, когда Москва расширится до ее границ.

– Что значит хорошо, вот вопрос?

– С хорошими дорогами …

– Вы знаете, какие у нас плохие дороги в Нью-Джерси? Нью-Йорк, Филадельфия – ужасные дороги. Не главные хайвеи, а те, что в городках – они действительно плохие. Ужас.

– Но все же если сравнить средние зарплаты в Москве и Тольятти …

– В России же вся страна работает на Москву – чтобы вам здесь жилось хорошо, чтобы в весе прибавляли, а не теряли, чтобы балычок у вас был на столе. (Игор Еронко, Алексей Шевченко)

Полная вресия интервью Ильи Брызгалова - скоро в "СЭ"