Илья Брызгалов: "Овечкин может догнать Гретцки - он до 45 лет доиграет"

Бывший вратарь "Анахайма" Илья Брызгалов в интервью "СЭ" рассказал о том, как остановить форварда "Вашингтона" Александра Овечкина. По его мнению, российский нападающий может побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов.

– Как остановить Александра Овечкина?

– Надо успевать переместиться. Но у "Вашингтона" слишком много угроз в том же большинстве – и Овечкин, и Джон Карлсон с Ти Джеем Оши – оба праворукие в одно касание могут бросить, и Кузнецов угрожает с парабеллумом. Овечкин часто свободный оказывается.

– Верите, что догонит Гретцки?

– Невозможное возможно. 250 шайб надо забросить – а он до 45 лет доиграет. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)

Полная версия интервью Ильи Брызгалова - скоро на "СЭ"