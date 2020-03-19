«Неужели коронавирус вызывает диарею?» Брызгалов прокомментировал закупки туалетной бумаги

Известный в прошлом вратарь Илья Брызгалов поделился мнением о пустых полках в США и раскупленной туалетной бумаге. Из-за эпидемии коронавируса повысился спрос на туалетную бумагу.

— Это просто невероятно. Смехотворно даже. Пошел сегодня в магазин — купить немного продуктов. И что я вижу? На полках ничего нет. Пусто. Нет ни бумажных полотенец, ни туалетной бумаги. И я такой подумал: неужели коронавирус вызывает диарею? Какого черта гребаной туалетной бумаги нигде нет? — сказал Брызгалов в подкасте Cam and Strick.

По данным Роспотребнадзора, диарея действительно может стать одним из симптомов заражения коронавирусом.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.

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