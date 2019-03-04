Илья Брызгалов: "Хартли не окунулся во все прелести российской жизни, он их не знает"

Обладатель Кубка Стэнли в составе "Анахайма" Илья Брызгалов в интервью "СЭ" отметил, что не позволяет плохо отзываться о России иностранцам. В то же время, сам вратарь может покритиковать.

– Есть некоторые россияне, которые уехали на Запад и начинают в соцсетях рассказывать, как в нашей стране все плохо. А вы как – участвуете в таких спорах?

– Никому не дам, если это не российский гражданин, плохо отзываться о России, всегда буду ее защищать, а сам – могу покритиковать.

– Мы общались с Бобом Хартли, он сказал, что слышит много критических отзывов о нашей стране, но старается всех переубеждать.

– Он не окунулся во все прелести российской жизни, он их не знает.

– А вы сами их не забыли?

– Каждое лето провожу здесь, по два месяца, иногда зимой. Москва и Тольятти.

– А какой у вас здесь круг общения? Спортсмены?

– Совершенно разный. И друзья детства, и те, с кем играл в хоккей, когда был маленьким. Стараюсь не забывать свои корни. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)

Полная версия интервью Ильи Брызгалова - скоро на "СЭ"