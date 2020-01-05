Игрок «Монреаля» отдал Ковальчуку его любимый номер за часы
5 января 2020, 21:55
Защитник «Монреаля» Бретт Кулак отдал свой 17-й номер новичку «Канадиенс», россиянину Илье Ковальчуку за часы, утверждает в своем Twitter журналист Стю Коуэн.
17-й номер является любимым для 36-летнего Ковальчука. Кулак будет играть под 77-м.
3 января «Монреаль» и Ковальчук подписали односторонний контракт на один год. В декабре российский хоккеист расторг соглашение с «Лос-Анджелесом».
#Habs Brett Kulak confirms Ilya Kovalchuk gave him a nice, engraved Rolex watch this morning to thank him for giving up No 17 #HabsIO— Stu Cowan (@StuCowan1) January 5, 2020
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