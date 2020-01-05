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Игрок «Монреаля» отдал Ковальчуку его любимый номер за часы

5 января 2020, 21:55
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Защитник «Монреаля» Бретт Кулак отдал свой 17-й номер новичку «Канадиенс», россиянину Илье Ковальчуку за часы, утверждает в своем Twitter журналист Стю Коуэн.

17-й номер является любимым для 36-летнего Ковальчука. Кулак будет играть под 77-м.

3 января «Монреаль» и Ковальчук подписали односторонний контракт на один год. В декабре российский хоккеист расторг соглашение с «Лос-Анджелесом».

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