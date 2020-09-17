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«Худобина, Василевского и Варламова рассматриваем в сборную на ЧМ». Третьяк — об игре российских вратарей в НХЛ

07:42
Антон Худобин. Фото nhl.com
Антон Худобин. Фото nhl.com
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Легендарный советский вратарь, ныне президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк признался, что следит за игрой российский голкиперов Антона Худобина, Семена Варламова и Андрея Василевского в плей-офф НХЛ.

Рик Боунесс дает установку хоккеистам &laquo;Далласа&raquo;.Невероятная история тренера Радулова и Худобина. Последний полный сезон в НХЛ он провел 25 лет назад!

— Слежу за ними и радуюсь! — цитируют «Известия» Третьяка. — Три наших голкипера бились за попадание в финал плей-офф. Они все достойны уважения. Очень хорошо, что российская школа вратарей так прилично представлена в НХЛ. Этих игроков мы рассматриваем в качестве кандидатов в сборную на чемпионат мира. Если будет возможность их привлечь, мы это сделаем. Как их коллега по амплуа очень переживаю за этих парней. Когда смотрю хоккей, в первую очередь болею за вратарей. Особенно за российских.

Худобин действительно настоящий профессионал. Понимаете, вторым вратарем очень тяжело сидеть. А Антон всегда был таким. С этой позицией жить сложно. Ты все время остаешься вторым, чувствуешь, что тебе не доверяют и подпускают к игре только в какие-то трудные моменты. Очень сложно в такой ситуации себя проявить. Но Худобин воспользовался шансом. Он хорошо провел в «Далласе» и прошлый сезон, и нынешний. Это говорит о его сильном и волевом характере. В него верит команда, тренер ставит первым номером. И сейчас у «Далласа» хорошие шансы выиграть Кубок Стэнли.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1061279/aleksei-fomin/vorota-na-zamke-rossiiskie-golkipery-dominiruiut-v-plei-nkhl-2020

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