Легендарный советский вратарь, ныне президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк признался, что следит за игрой российский голкиперов Антона Худобина, Семена Варламова и Андрея Василевского в плей-офф НХЛ.

— Слежу за ними и радуюсь! — цитируют «Известия» Третьяка. — Три наших голкипера бились за попадание в финал плей-офф. Они все достойны уважения. Очень хорошо, что российская школа вратарей так прилично представлена в НХЛ. Этих игроков мы рассматриваем в качестве кандидатов в сборную на чемпионат мира. Если будет возможность их привлечь, мы это сделаем. Как их коллега по амплуа очень переживаю за этих парней. Когда смотрю хоккей, в первую очередь болею за вратарей. Особенно за российских.

Худобин действительно настоящий профессионал. Понимаете, вторым вратарем очень тяжело сидеть. А Антон всегда был таким. С этой позицией жить сложно. Ты все время остаешься вторым, чувствуешь, что тебе не доверяют и подпускают к игре только в какие-то трудные моменты. Очень сложно в такой ситуации себя проявить. Но Худобин воспользовался шансом. Он хорошо провел в «Далласе» и прошлый сезон, и нынешний. Это говорит о его сильном и волевом характере. В него верит команда, тренер ставит первым номером. И сейчас у «Далласа» хорошие шансы выиграть Кубок Стэнли.