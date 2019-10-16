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«Хлеб — всему голова». Панарин поздравил всех со Всемирным днем хлеба

16 октября 2019, 22:20
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16 октября в мире отмечается Всемирный день хлеба. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, который приобрел прозвище «Хлебушек», поздравил всех с праздником.

— Хлеб — всему голова, — написал Панарин на своей станице в Twitter.

Этот праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров.

Выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

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