16 октября в мире отмечается Всемирный день хлеба. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, который приобрел прозвище «Хлебушек», поздравил всех с праздником.

— Хлеб — всему голова, — написал Панарин на своей станице в Twitter.

Хлеб всему голова

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Bread family pic.twitter.com/jFPD8X6TPp — Artemiy Panarin (@artemiy_panarin) October 16, 2019

Этот праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров.

Выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.