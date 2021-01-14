Хенрика Лундквиста выпишут из больницы в ближайшие 24 часа

Известный инсайдер Боб Маккензи рассказал о состоянии здоровья вратаря «Вашингтона» Хенрика Лундквиста после операции на сердце.

«Лундквист перенес операцию в прошлую среду в клинике в Кливленде. Я думаю, его выпишут из больницы в ближайшие 24 часа. Врачи считают, что операция на клапане и аорте, которую он перенес, прошла успешно.

Теперь люди будут задаваться вопросом: «Сможет ли он снова играть в хоккей?» Как я уже сказал, общий прогноз был исключительно положительным", — приводит слова Маккензи RMNB.

38-летний швед в октябре он заключил с «Кэпиталз» сезонный контракт на 1,5 миллиона долларов после 15 лет в «Рейнджерс». При этом о своих дальнейших решениях голкипер пообещал сообщить позже.