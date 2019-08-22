Хенрик Лундквист поддержал девушек из сборной Швеции, недовольных оплатой и условиями работы

Голкипер «Рейнджерс» и сборной Швеции Хенрик Лундквист поддержал девушек из национальной команды, которые бойкотировали международный турнир из-за недовольства оплатой и условиями работы.

— Это очень печальная ситуация, должны быть условия для игры в сборной, — цитирует GP Лундквиста. — Они так различаются у мужчин и женщин. Многие из них работают. Конечно, они бы этого не сделали, если бы чувствовали, что это реально. Понятно, что они хотят играть в сборной. Это чертовски большая гордость.

Знаю, что профсоюз и его ресурсы довольно малы, если сравнивать с Канадой, США и Россией. Женщинам-игрокам будет очень трудно, если, например, они не получат компенсацию за потерянный доход.