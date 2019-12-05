Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился мнением об одноклубнике Артемии Панарине. В межсезонье он подписал контракт с «синерубашечниками».

— Меня поражает, как он находит свободный лед, как играет в пас, — приводит слова Лундквиста российская версия официального сайта НХЛ. — Многие видят и понимают, куда надо отдать передачу, но она у них не получается. А он может сыграть на партнера даже через клюшки и коньки соперников. Это удивительно. Настоящий мастер.

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