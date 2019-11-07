Хедман готов сыграть с «Баффало»

Защитник «Тампы» Виктор Хедман сообщил, что планирует сыграть в вынесенных матчах регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» в Стокгольме. Его участие было под вопросом. 28-летний швед пропустил две последние встречи команды.

— Я готов играть, — сказал Хедман. — Решение по моему участию будет принято только завтра. Но я чувствую хорошо. (Игорь Еронко)

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