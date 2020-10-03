Хабибулин высоко оценивает шансы Аскарова стать звездой в НХЛ

Первый российский вратарь-обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин высоко оценил шансы вратаря СКА Ярослава Аскарова. По его мнению, 18-летний голкипер может стать звездой НХЛ.

— Если он продолжит развиваться, у него отличные шансы, — цитирует TSN Хабибулина. — У него нет потолка возможностей, потому что у него есть все характеристики. Он упрямый и целеустремленный, не любит проигрывать и старается прогрессировать.

Мне нравится его психология, он всегда хочет стать лучше. Кроме того, с его габаритами он очень подвижный, быстро смещается, неплохо читает игру. Сейчас он, наверное, лучше всех ловит шайбу в КХЛ, не боится выходить из ворот, не боится вступать в игру. Порой ему нужно играть проще, я всегда призываю его к этому. Когда он станет старше, то поймет, что нужно делать.

Если сравнивать его с кем-то, то, наверное, с Василевским, который тоже очень подвижный, несмотря на габариты. Я много раз видел, что игроки думюат, что поймали его на противоходе, но внезапно он ловит шайбу, и гола нет.

Если бы я был генеральным менеджером, я бы хотел заполучить его в свою команду.