Гусев забросил «Калгари». Видео

«Нью-Джерси» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари». Голом отметился российский нападающий Никита Гусев. Это его четвертая заброшенная шайба в этом сезоне.

НХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей