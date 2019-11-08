НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Гусев забросил «Калгари». Видео

8 ноября 2019, 06:24
Теги:

«Нью-Джерси» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари». Голом отметился российский нападающий Никита Гусев. Это его четвертая заброшенная шайба в этом сезоне.

НХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир