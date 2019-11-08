Гусев забросил «Калгари». Видео
8 ноября 2019, 06:24
«Нью-Джерси» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари». Голом отметился российский нападающий Никита Гусев. Это его четвертая заброшенная шайба в этом сезоне.
Hughes dishes, so Gusev finishes. #WeAreTheOnes | #NJDvsCGY 2-1 pic.twitter.com/ERIOa5P0nP— New Jersey Devils (@NJDevils) November 8, 2019
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