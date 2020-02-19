Губерниев отреагировал на слова хоккеиста Задорова о недалеком футболисте Тарасове

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова в интервью Youtube-каналу «СЭ» «Тафгерл» о полузащитнике «Рубина» Дмитрии Тарасове.

24-летний Задоров в беседе с Аленой Гребеньковой назвал 32-летнего Тарасова «недалеким».

«Вот, интересно, хоккеист Задоров, называющий футболиста Тарасова недалеким... Он знает о корпоративной (спортивной) солидарности? Если нет, то думаю, что Задоров истинный чудак на букву «М». Хоть и играет не тут, а там», — написал в своем Telegram-канале Губерниев.

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