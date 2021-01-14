Форвард «Коламбуса» Михаил Григоренко поделился ожиданиями от дебютного матча за клуб.

«Есть волнение перед стартом сезона. Тем более, что столько не играли — почти 10 месяцев без хоккея. Волнение такое, будто завтра у меня будет первая игра в НХЛ. Ощущение примерно такое же, хоть я уже и выступал за океаном.

Цель на сезон — закрепиться в «Коламбусе». Хочется постараться реализовать свой потенциал и талант на уровне НХЛ. Это моя персональная задача на новый сезон. И, конечно, помочь команде. Опять же, у нас хорошие ребята собрались. «Коламбус» попадает в плей-офф уже четыре года подряд. Надеюсь, что и этот сезон получится достаточно продуктивным для нас, задачи стоят самые высокие», — приводит слова Григоренко Metaratings.ru.

Первый матч «Коламбуса» в сезоне состоится в ночь на 15 января против «Нэшвилла».

26-летний россиянин заключил контракт с клубом НХЛ этим летом. Соглашение экс-игрока ЦСКА рассчитано до конца сезона-2020/2021. Зарплата форварда составляет 1,2 миллиона долларов.