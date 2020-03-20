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Гретцки съел 7 224 хот-дога за свою карьеру

20 марта 2020, 11:38
Уэйн Гретцки. Фото nhl.com
Уэйн Гретцки. Фото nhl.com
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Пользователь Reddit под ником Josephsmolinski рассчитал, сколько хот-догов съел экс-форвард Уэйн Гретцки за свою карьеру.

— Уэйн заявил, что за игру он съедал четыре хот-дога, — написал пользователь. — Я буду использовать это в качестве основы для статистики.

В общее количество также входит вечер, когда он заказал 48 хот-догов в Монреале.

Вобщей сложности Гретцки съел 7 224 хот-дога. Канадский игрок съедал в среднем 341,7 хот-дог за год.

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