Гретцки съел 7 224 хот-дога за свою карьеру

Пользователь Reddit под ником Josephsmolinski рассчитал, сколько хот-догов съел экс-форвард Уэйн Гретцки за свою карьеру.

— Уэйн заявил, что за игру он съедал четыре хот-дога, — написал пользователь. — Я буду использовать это в качестве основы для статистики.

В общее количество также входит вечер, когда он заказал 48 хот-догов в Монреале.

Вобщей сложности Гретцки съел 7 224 хот-дога. Канадский игрок съедал в среднем 341,7 хот-дог за год.