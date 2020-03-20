«Готовиться надо обязательно. Как в России, так и во всем мире». Советы Панарина о коронавирусе

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что нельзя недооценивать угрозу коронавируса. По его словам, готовиться к неприятностям следует всем.

— В России многие люди сейчас действительно подавлены. Они не знают, к чему готовиться.

— А готовиться нужно обязательно. Как в России, так и по всему миру. Много примеров других стран, которые относились к эпидемии с безразличием, и сейчас у них большие вспышки. Никогда не знаешь, что будет — лучше быть готовым, чем неготовым. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы пойти закупиться продуктами для тех, у кого есть возможность. Не думаю, что всех охватит паника.

Но никогда не знаешь, что будет. Как только я услышал о закрытии сезона, позвонил Алисе, сказал приобрести побольше продуктов — на всякий случай. Хотя, в Америке с производством товаров проблем нет. Даже если с прилавков будет что-то пропадать — это тут же завезут обратно. Так что, не думаю, что мы с Алисой начнем друг друга есть. Хотя, Рыжий, конечно же, первый в очереди (смеется). (Алена Гребенькова)

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