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Гол Тавареса принес «Торонто» победу над «Вегасом»

8 ноября 2019, 05:57
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«Торонто» в овертайме выиграл у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1 ОТ). Победную шайбу забросил Джон Таварес.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Вегас» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Пачоретти — 4, 44:08 — 0:1. Мэттьюс — 13 (бол., Таварес, Райлли), 48:14 — 1:1. Таварес — 4 (Марнер), 62:33 — 2:1.

Вратари: Андерсен — Суббан.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 37 (13+10+12+2) — 38 (7+14+15+2).

Наши: Михеев (14.42/1/-1) — -.

8 ноября. Торонто. Scotiabank Arena.

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Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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