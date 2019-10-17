Гол Танева принес «Питтсбургу» победу над «Колорадо»

«Питтсбург» выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). «Пингвинз» одержал четвертую победу кряду, прервав пятиматчевую серию побед «Эвеланш».

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил игру из-за травмы.

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Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Колорадо» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Колверт — 1 (Нието, Коул), 3:16 — 0:1. Кросби — 4 (Шульц, Петтерссон), 17:22 — 1:1. Гюнтцель — 5 (Кросби, Симон), 35:30 — 2:1. Маккиннон — 3 (Рантанен), 42:56 — 2:2. Танев — 1 (мен.), 63:57 — 3:2.

Вратари: Мюррей — Грубауэр.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (12+9+10+2) — 28 (7+9+11+1).

17 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena.

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