Гол Свечникова не спас «Каролину» от поражения в матче с «Тампой»

«Тампа» на выезде выиграла у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Для «Лайтнинг» это седьмая кряду победа.

Единственную шайбу у хозяев забросил российский нападающий Андрей Свечников. Это его 18-й гол в сезоне.

В составе гостей 2 (0+2) очка набрал Никита Кучеров. Российский вратарь Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Голы: Стивенс — 2 (Верхэге, Кучеров), 2:36 — 0:1. Стэмкос — 15, 4:44 — 0:2. Пойнт — 17 (Кучеров, Стэмкос), 25:19 — 0:3. Свечников — 18 (Славин, Песке), 51:48 — 1:3.

Вратари: Мразек (57:51) — Василевский.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 29 (13+5+11) — 26 (5+17+4).

Наши: Свечников (19.29/2/-2) — Кучеров (16.26/0/+2), Сергачев (21.13/2/+1).

6 января. Роли. PNC Arena.