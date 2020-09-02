Гол с передачи Проворова принес «Филадельфии» победу над «Айлендерс»

«Филадельфия» обыграла «Айлендерс» (4:3 ОТ) в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ и сократила отставание «Островитяне» ведут в противостоянии со счетом 3-2.

Победу «Флайерз» в этой встрече принес гол Скотта Лотона в овертайме с передачи россиянина Ивана Проворова.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала конференции

Пятый матч

«Филадельфия» — «Айлендерс» — 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Бэйли — 3 (бол., Эберле, Барзал), 21:20 — 0:1. Жиру — 1 (Майерс, Кутюрье), 35:45 — 1:1. ван Римсдайк — 1 (Лотон, Конекны), 38:18 — 2:1. Нисканен — 1 (Конекны, Хэйс), 44:32 — 3:1. Нельсон — 6 (Бэйли, Мэйфилд), 55:46 — 3:2. Брассар — 1 (Клаттербак, Сизикас), 57:19 — 3:3. Лотон — 4 (Проворов, Жиру), 72:20 — 4:3.

Вратари: Харт — Варламов.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 32 (11+11+6+4) — 32 (4+9+12+7).

Наши: Проворов (29.04/1/+2) — -.

2 сентября. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 2-3.