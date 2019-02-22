Гол Радулова принес "Далласу" победу над "Сент-Луисом"

"Даллас" на своем льду переиграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Победную шайбу забросил российский нападающий Александр Радулов.
Российский вратарь "Старз" Антон Худобин отразил 43 из 45 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.
Российский нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко отметился голом.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Даллас" - "Сент-Луис" - 5:2 (0:0, 4:2, 1:0)
Голы: Бенн - 20 (Хейсканен, Факса), 23:46 - 1:0. Факса - 10 (Линделл, Комо), 28:53 - 2:0. Радулов - 16 (Сегин), 29:58 - 3:0. Тарасенко - 27 (бол., О`Райлли), 32:57 - 3:1. Бенн - 21 (Линделл, Клингберг), 35:56 - 4:1. О`Райлли - 24 (Боумистер, Шворц), 39:37 - 4:2. Сегин - 26 (п.в., Дикинсон), 59:16 - 5:2.
Вратари: Худобин - Биннингтон (56:21 - 59:16).
Штраф: 13 - 13.
Броски: 25 (8+8+9) - 45 (12+18+15).
Наши: Радулов (15.53/2/0) - Барбашев (10.35/2/-1), Тарасенко (18.06/2/-1).
22 февраля. Даллас. American Airlines Center.