Гол Радулова принес "Далласу" победу над "Сент-Луисом"

"Даллас" на своем льду переиграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Победную шайбу забросил российский нападающий Александр Радулов.

Российский вратарь "Старз" Антон Худобин отразил 43 из 45 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

Российский нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко​ отметился голом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Сент-Луис" - 5:2 (0:0, 4:2, 1:0)

Голы: Бенн - 20 (Хейсканен, Факса), 23:46 - 1:0. Факса - 10 (Линделл, Комо), 28:53 - 2:0. Радулов - 16 (Сегин), 29:58 - 3:0. Тарасенко - 27 (бол., О`Райлли), 32:57 - 3:1. Бенн - 21 (Линделл, Клингберг), 35:56 - 4:1. О`Райлли - 24 (Боумистер, Шворц), 39:37 - 4:2. Сегин - 26 (п.в., Дикинсон), 59:16 - 5:2.

Вратари: Худобин - Биннингтон (56:21 - 59:16).

Штраф: 13 - 13.

Броски: 25 (8+8+9) - 45 (12+18+15).

Наши: Радулов (15.53/2/0) - Барбашев (10.35/2/-1), Тарасенко (18.06/2/-1).

22 февраля. Даллас. American Airlines Center.