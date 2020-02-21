НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Гол О`Райлли принес «Сент-Луису» победу над «Аризоной»

06:41
Теги:

«Сент-Луис» дома переиграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0). Единственную шайбу забросил Райан О'Райли.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Аризона» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: О`Райлли — 11 (Шенн, Парэйко), 52:00 — 1:0.

Вратари: Биннингтон — Раанта (57:47).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 46 (9+19+18) — 14 (8+4+2).

Наши: Барбашев (15.16/1/0) — Любушкин (11.26/0/0).

21 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир