Гол О`Райлли принес «Сент-Луису» победу над «Аризоной»
06:41
«Сент-Луис» дома переиграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0). Единственную шайбу забросил Райан О'Райли.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Аризона» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: О`Райлли — 11 (Шенн, Парэйко), 52:00 — 1:0.
Вратари: Биннингтон — Раанта (57:47).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 46 (9+19+18) — 14 (8+4+2).
Наши: Барбашев (15.16/1/0) — Любушкин (11.26/0/0).
21 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.
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