Гол Ничушкина помог «Колорадо» переиграть «Оттаву»

«Колорадо» на выезде переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1).

В составе победителей голом отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Это его 10-я шайба в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Колорадо» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Ничушкин — 10 (Бураковски), 7:57 — 0:1. Ткачак — 16 (Тирни, К. Браун), 19:10 — 1:1. Нието — 8 (Белльмар, Жост), 24:08 — 1:2. Макар — 12 (бол., Рантанен, Маккиннон), 28:03 — 1:3. Комфер — 8 (Макар, Грэйвс), 43:38 — 1:4.

Вратари: Хегберг — Грубауэр.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 26 (5+10+11) — 34 (13+10+11).

Наши: Анисимов (17.36/1/-2), Зайцев (18.57/0/+1) — Задоров (16.38/1/0), Ничушкин (15.43/3/+1).

7 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.