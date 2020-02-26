Гол Кучерова и 19 сэйвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Торонто»

«Тампа» на своем льду проиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4). «Лайтнинг» потерпели третье поражение кряду.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 из 23 бросков по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Никита Кучеров отметился голом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)

Голы: Кучеров — 30 (Стэмкос, Хедман), 9:46 — 1:0. Маззин — 6 (Спецца, Готье), 12:48 — 1:1. Таварес — 25 (бол., Бэрри, Мэттьюс), 16:42 — 1:2. Марун — 8 (Пакетт, Шаттенкирк), 31:54 — 2:2. Таварес — 26 (Нюландер), 32:25 — 2:3. Нюландер — 28 (бол., Марнер, Бэрри), 34:21 — 2:4. Гурд — 9 (Шаттенкирк, Гудроу), 47:27 — 3:4.

Вратари: Василевский (58:31) — Андерсен.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 29 (8+7+14) — 23 (11+9+3).

Наши: Кучеров (21.52/4/0), Сергачев (25.24/2/+2) — -.

26 февраля. Тампа. Amalie Arena.