Гол Костина принес «Сент-Луису» победу над «Далласом»

«Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ на выезде победил «Даллас» — 2:0. Победный гол на счету россиянина Клима Костина, он провел 16:56 на льду. В активе Ивана Барбашева результативная передача за 16:41.

Голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 14 бросков из 15. На счету Дениса Гурьянова показатель полезности «-1», бросок в створ и 3 силовых приема за 14:24.

В параллельной встрече «Флорида» проиграла «Нэшвиллу» — 0:1. Россияне участия в матче не принимали.

НХЛ. Контрольные матчи

«Даллас Старз» (Даллас) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Костин — 1 (Барбашев), 29:02 — 0:1. Бортуццо — 1 (Лаферрьер, Уокер), 34:31 — 0:2.

Вратари: Бишоп (Худобин, 33:42, 59:33) — Хуссо (Уилкокс, 40:00).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 22 (2+11+9) — 33 (10+9+14).

Наши: Гурьянов (14.24/1/-1) — Барбашев (16.41/0/+1), Костин (16.56/1/+1).

17 сентября. Даллас. American Airlines Center

«Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — «Флорида Пантерз» (Майами) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Дофен — 1 (Саломяки), 3:14 — 1:0.

Вратари: Сарос (Хайдер, 40:00) — Монтембо (Бернард, 31:30, 59:24).

Штраф: 10 — 14.

Броски: 27 (15+7+5) — 27 (6+10+11).

Наши: — - -.

17 сентября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков