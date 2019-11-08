Гол и голевая передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс»

«Питтсбург» выиграл у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил Брайан Раст.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голом и голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 3:4 ОТ (1:0, 2:0, 0:3, 0:1)

Голы: Сизикас — 2 (Дэл Колл, Пулок), 0:19 — 1:0. Клаттербак — 2 (мен., Сизикас, Пелеч), 26:28 — 2:0. Пелеч — 1 (Барзал, Ли), 29:26 — 3:0. Маккэн — 5 (Марино, Дюмулин), 41:38 — 3:1. Раст — 3 (Маккэн, Малкин), 46:16 — 3:2. Малкин — 2 (Риикола, Маккэн), 48:48 — 3:3. Раст — 4, 63:25 — 3:4.

Вратари: Варламов — Мюррей.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 23 (8+8+6+1) — 39 (11+15+11+2).

Наши: — - Малкин (17.15/4/+3).

8 ноября. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

Showing off that signature 'sticktuitiveness' Coach Sullivan talks about. ? pic.twitter.com/Pd5GtojQsa — Pittsburgh Penguins (@penguins) November 8, 2019

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