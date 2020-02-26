Гол и голевая передача Гусева помогли «Нью-Джерси» обыграть «Детройт»
06:22
«Нью-Джерси» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). «Дэвилз» одержали третью победу кряду.
Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев ?отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Нью-Джерси» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы: Андерсон — 3 (Вуд, Мермис), 1:15 — 0:1. Братт — 14 (бол., Заха, Гусев), 26:04 — 0:2. Палмиери — 23 (бол., Хьюз, Сиверсон), 28:51 — 0:3. Филппула — 6 (бол., Бертуцци, Ларкин), 49:40 — 1:3. Гусев — 11 (бол., Заха, Мюллер), 53:40 — 1:4.
Вратари: Бернье — Шнайдер.
Штраф: 20 — 31.
Броски: 28 (9+9+10) — 31 (17+8+6).
Наши: — - Гусев (13.45/3/0).
26 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...