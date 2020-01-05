Гол Бучневича не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Ванкувером»

«Ванкувер» переиграл на своем льду «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Это седьмая подряд победа «Кэнакс».

Российский нападающий команды из Нью-Йорка Павел Бучневич забросил единственную шайбу гостей. Голкипер Александр Георгиев отразил 25 из 27 бросков по своим воротам и стал третьей звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Рейнджерс» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Руссель — 5 (Эрикссон, Хорват), 1:46 — 1:0. Бучневич — 7 (Крайдер), 7:59 — 1:1. Майерс — 4 (Хорват, Хьюз), 58:31 — 2:1.

Вратари: Маркстрем — Георгиев (58:51).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (7+14+6) — 36 (15+8+13).

Наши: — - Бучневич (20.06/3/0), Панарин (20.06/2/-1).

5 января. Ванкувер. Rogers Arena.