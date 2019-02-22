Гол Бучневича не спас "Рейнджерс" от поражения в матче с "Миннесотой"

"Рейнджерс" на своем льду проиграл "Миннесоте" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). "Уайлд" прервал свою пятиматчевую серию поражений.

Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич​ отметился голом. Это его 12-я заброшенная шайба в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Миннесота" - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Сперджен - 12 (бол., Стаал, Донато), 15:04 - 0:1. Бучневич - 12 (бол., Дианджело, Стром), 25:06 - 1:1. Гранлунд - 15 (Патерин, Паризе), 28:41 - 1:2. Паризе - 24, 51:03 - 1:3. Гринуэй - 10 (п.в., Стаал, Донато), 57:23 - 1:4.

Вратари: Лундквист (55:35 - 57:23) - Дубник.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 34 (8+14+12) - 35 (10+13+12).

Наши: Бучневич (15.03/3/0), Наместников (15.59/1/-1) - -.

22 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.