Главный тренер «Вашингтона»: «Холтби — наш первый номер»
16 октября 2019, 18:50
Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов займет место в воротах в предстоящем матче с «Торонто». При этом главный тренер «Кэпиталз» Тодд Рирден заявил, что в клубе продолжают доверять вратарю Брэйдену Холтби.
— Никакой спорной ситуации нет, — приводит слова тренера Sportsnet. — Холтби — наш первый номер.
На старте сезона Холтби провел пять матчей и пропустил 18 шайб. Самсонов пропустил 4 шайбы в трех встречах.
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