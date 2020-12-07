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Главный тренер «Каролины» рассказал о перспективах Свечникова

09:23
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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор рассказал о перспективах российского форварда Андрея Свечникова.

«Пока Свечников полностью не реализовал свой потенциал, я в этом уверен. Ему еще нужно набраться опыта, понимания сути игры. Когда он достигнет этих целей, то его успеваемость на площадке выйдет на совсем другой уровень», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.

В прошлом сезоне 20-летний россиянин провел 74 матча в НХЛ, в которых набрал 68 (28+40) очков. Старт нового сезона запланирован на 15 января.

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