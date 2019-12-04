Главный тренер «Далласа» извинился перед Худобиным после поражения от «Виннипега»
4 декабря 2019, 15:43
Главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери прокомментировал поражение от «Виннипега» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он извинился перед российским голкипером Антоном Худобиным.
— Это был наш худший матч в году, — приводит слова Монтгомери российская версия официального сайта НХЛ. — За весь матч мы так и не смогли ответить сопернику, а после второго периода я извинился перед Худобиным за то, как играет команда.
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