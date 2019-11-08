Глава НХЛ назвал Олимпиады невероятно разрушительными для сезона НХЛ

Глава НХЛ Гэри Беттмэн ответил на вопрос об участии лиги в Олимпиадах.

— С вашей личной точки зрения, помогают ли Олимпийские игры развитию хоккея?

— Я не хочу включать заезженную пластинку. Но участие в Олимпиадах — это сложная задача, это проблема. Я знаю, что многим игрокам нравится представлять свою страну на международных турнирах. Знаю, что многие игроки хотели бы участвовать в Олимпиадах. Знаю, что есть игроки, которые не поедут, но порадуются отпуску посреди сезона. Но что касается моей точки зрения, мы пришли к тому, что участие в Олимпиаде невероятно разрушительно для НХЛ. Для сезона НХЛ. И вы поймите, что нам даже не дадут возможности — МОК не даст — продвигать этот турнир. Даже продвигать, при том что в нем будут участвовать наши игроки, и нам для этого придется прерывать сезон. Это очень сложный вопрос. Который мы продолжаем обсуждать с профсоюзом игроков НХЛ. Который мы продолжаем обсуждать с ИИХФ и Рене Фазелем. Но мне по-прежнему нечего сказать на этот счет. (Игорь Еронко)

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков