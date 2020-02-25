Георгиев вернется в ворота «Рейнджерс»

Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев станет первым номером после попадания другого российского голкипера Игоря Шестеркина в аварию, информирует New York Post.

Георгиев будет защищать ворота в игре с «Айлендерс». Хенрик Лундквист будет вторым голкипером.

Напомним, Павел Бучневич и Игорь Шестеркин попали в аварию 24 февраля. Шестеркин был за рулем автомобиля. Машина, которая двигалась перед ними, развернулась на 180 градусов. Подушки безопасности в автомобиле сработали, оба игрока были пристегнуты. Также, сообщалось, что у Шестеркина сломано ребро, а Бучневич отделался небольшим сотрясением.