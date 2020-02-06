Генменеджер «Коламбуса»: «Были готовы подписать Панарина на любые деньги»

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен рассказал, как клуб справился с потерями нападающего Артемия Панарина и голкипера Сергея Бобровского. Оба игрока покинули «Блю Джэкетс» летом в качестве свободных агентов.

— Конечно, Панарина невозможно заменить, — приводит слова генерального менеджера The Athletic. — Это один из лучших игроков в лиге. Правда так считаю. Именно поэтому были готовы подписать его на любые деньги.

Если говорить о вратарях, то мы знали, что у нас остаются сильные голкиперы. Конечно, никто не был уверен на 100 процентов, пока они не прошли проверку делом. Но мы верили в них. Именно поэтому не стали искать другого вратаря на рынке свободных агентов.