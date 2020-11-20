Генменеджер «Чикаго» рассказал, что в клубе будут делать ставку на Задорова
20 ноября 2020, 20:30
Генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн заявил, что в клубе всерьез рассчитывают на защитника Никиту Задорова.
— Мы связываем с Задоровым больше надежды. Он добавит нашей команде тех качеств, которых ей не хватало в последнее время, — цитирует генменеджера The Athletic. — Это жесткий парень. Он никому не уступит на льду. Думаю, он также поможет в развитии нашим молодым ребятам, которым только предстоит сделать новый шаг вперед.
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