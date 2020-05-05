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Генменджер «Сан-Хосе»: «У Мельничука уникальное сочетание атлетизма и отточенной техники»

5 мая 2020, 05:07
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Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Дуг Уилсон прокомментировал заключение контракта с российским голкипером Алексеем Мельничуком. Он подписал двухлетнее соглашение новичка.

— На Алексея претендовал ряд клубов НХЛ, и мы рады, что он решил присоединиться к «Шаркс», — приводит слова Уилсона россйиская версия официального сайта НХЛ. — У него уникальное сочетание атлетизма и отточенной техники. Мельничук впечатлял на каждом уровне, где он выступал. В прошлом сезоне он доказал, что может выигрывать конкуренцию у игроков, которые старше его. Мы рады, что наш тренер по вратарям Евгений Набоков и сотрудники по развитию игроков будут работать с таким талантливым парнем.

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