Генеральный менеджер «Флориды» верит в успех Денисенко в НХЛ

Генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Тэллон уверен, что российского новичка команды Григория Денисенко ждет яркое будущее. 19-летний россиянин подписал с «Пантерз» контракт новичка на три года.

— Григорий — интересный, динамичный и крайне талантливый молодой форвард, игравший большие роли на международном уровне и бывший капитаном российской команды на молодежном чемпионате мира, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Тэллона. — Мы уверены, что его ждет яркое будущее в «Пэнтерз» на протяжении многих лет.