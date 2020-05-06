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Генеральный менеджер «Флориды» верит в успех Денисенко в НХЛ

05:15
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Генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Тэллон уверен, что российского новичка команды Григория Денисенко ждет яркое будущее. 19-летний россиянин подписал с «Пантерз» контракт новичка на три года.

— Григорий — интересный, динамичный и крайне талантливый молодой форвард, игравший большие роли на международном уровне и бывший капитаном российской команды на молодежном чемпионате мира, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Тэллона. — Мы уверены, что его ждет яркое будущее в «Пэнтерз» на протяжении многих лет.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/panthers-agree-to-terms-with-grigori-denisenko/c-316824838

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