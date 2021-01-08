Гавриков, Григоренко и еще 11 хоккеистов пропустят тренировку «Коламбуса» из-за коронавируса

Пресс-служба хоккейного клуба «Коламбуса» сообщила, что 13 игроков команды не примут участия в ближайшей тренировке из-за предосторожности и в соответствии с протоколами НХЛ по Covid-19.

Среди хоккеистов, которые пропустят тренировку, значатся россияне Михаил Григоренко и Владислав Гавриков.

По информации колумниста The Athletic Аарона Портзлина также на занятие не допущены: Ф. Эмиль Бемстрем, Оливер Бьоркстранд, Макс Доми, Ник Фолиньо, Натан Гербе, Лиам Фоуди, Михаил Григоренко, Бун Дженнер, Микко Койву, Эрик Робинсон, Александр Тексье, Владислав Гавриков, Сет Джонс, Дэвид Савард, Эндрю Пик, Майкл Дель Зотто.

Сезон НХЛ 2020/2021 стартует 13 января 2021 года.