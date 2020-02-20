Форвард «Питтсбурга» Анджелло о голе: «Я по-настоящему счастлив»

Нападающий «Питтсбурга» Энтони Анджелло поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2). В этой игре он отметился голом. Форвард был внесен в заявку перед самым началом игры, так как Евгений Малкин не смог сыграть из-за плохого самочувствия.

— Отец меня всегда учил: чем больше ты будешь вкалывать, тем чаще тебе будет улыбаться удача. Я прошел немалый путь до сегодняшнего момента, и я по-настоящему счастлив, — цитирует Анджелло официальный сайт НХЛ. — Однако я знаю, что нельзя почивать на лаврах. Буду вкалывать дальше.

Для 23-летнего форварда это первый гол и первое очко в пяти матчах в НХЛ. В текущем сезоне у него 25 (16+9) очков в 45 матчах АХЛ.