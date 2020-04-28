Форвард «Филадельфии» Линдблом пройдет последнюю стадию лечения от рака

Нападающий «Филадельфии» Оскар Линдблом в ближайшее время начнет завершающую стадию лечения от рака костей (саркомы Юинга). Об этом сообщил ассистент генерального менеджера клуба Мэтт Флэр.

— Оскар скоро будет проходить последнюю стадию лечения, но вся информация, которую я узнал, очень позитивная, — цитирует Флэра The Philadelphia Iquirer. — Он чувствует себя отлично, учитывая, в каком он состоянии. Оскар — отличный парень, очень целеустремленный. Он настроен как можно скорее вернуться.

При этом пока неизвестно, сможет ли шведский хоккеист вернуться на лед в следующий сезон. Также Флэр сообщил, что другой нападающий Нолан Патрик, который пропускает сезон из-за мигрени, чувствует себя лучше с каждым днем. Функционер не исключает, что хоккеист может вернуться уже в этом сезоне, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

23-летний Оскар Линдблом в прошлом сезоне провел 30 матчей за «Филадельфию» до известия о своей болезни и набрал 18 (11+7) очков. У 21-летнего Нолана Патрика 72 матча и 31 (13+18) очков. Оба в нынешнем сезоне не играли.