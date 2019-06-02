Форвард "Бостона" Хайнен рассказал, как остановить Тарасенко

Форвард "Бостона" Дантон Хайнен рассказал, как противостоять российскому нападающему "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Он отметил, что игроков такого уровня надо лишать времени и пространства.

– Игроков такого уровня надо лишать времени и пространства, – приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Хайнена. – Им не нужно многого для бросков. Пожалуй, это самое главное.

Тарасенко прервал серию из восьми матчей с очками и остановился в шаге от клубного рекорда: в активе Тони Карри подобная серия из девяти встреч. В текущем плей-офф на счету Тарасенко 15 (10+5) баллов в 22 матчах при показателе полезности "-3". Владимир также прервал серию из четырех игр с голами.

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